Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, son 3 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde son 3 günde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, C.Ç, S.Ç, M.T, M.D, A.B, Y.B, Ö.A. ve M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üst aramalarında, 74,82 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 13 fişek ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.​​​​​​​



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