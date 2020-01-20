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  4. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

OSMANİYE HABERLERİ  | 20.01.2020 15:43 | Son Güncelleme

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin evinde 641 gram esrar ile 0,45 gram eroin ele geçirildi.Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bir şahsa ait eve 18 Ocak 2020 tarihinde operasyon düzenlendi.

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin evinde 641 gram esrar ile 0,45 gram eroin ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bir şahsa ait eve 18 Ocak 2020 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelinin evi ve arabasında yapılan aramada 8 parça halinde 641 gram esrar ile 0,45 gram eroin ele geçirildi.
İkamette olmadığı için yakalanamayan şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Topal Eczanesi
Merkez
Güzin Eczanesi
Kadirli
Yonca Eczanesi
Kadirli
Özkan Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
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