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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

18.10.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığını belirlediği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 141 gram eroin, 208 uyuşturucu hap, Hint keneviri tohumu, ruhsatsız av tüfeği ile hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Osmaniye uyuşturucu operasyon

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