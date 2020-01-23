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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE HABERLERİ  | 23.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 7 adrese operasyon düzenledi.

M.M.V, A.S, Y.K, İ.K, B.A, ve A.S'nin gözaltına alındığı operasyonda, 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, 16 enjektör, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Osmaniye Uyuşturucu

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