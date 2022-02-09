Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik "Osmaniye Huzur" operasyonu düzenledi.

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı.

Narkotik detektör köpeğiyle adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



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