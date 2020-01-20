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  4. Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 20.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele şubeleri ekipleri tarafından 14 Ocak'ta kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 ve ifadeler doğrultusunda yakalanan bir kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 8'i tutuklandı, 2'si savcılıkta verdiği ifadenin ardından, 6'sı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ocak'ta kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere özel harekat ve polis helikopterinin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlemiş, 15 zanlı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, bir kişi daha yakalanmıştı. İkametlerde yapılan aramalarda 171 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 53 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirilmişti.

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Nurten Eczanesi
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