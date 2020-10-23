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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 23.10.2020 15:50 | Son Güncelleme

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 138,56 gram sentetik uyuşturucu, 80 gram esrar, eroin ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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