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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı

27.10.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 20 adrese 150 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 1'i kadın 15 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

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Gözaltı Osmaniye

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