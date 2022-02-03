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Osmaniye'de uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

03.02.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 550,51 gram eroinle yakalanan kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.K'nin Osmaniye'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine, Osmaniye-Gaziantep Kara Yolu'nda araçlarda uygulama yaptı.

Kara yolundaki uygulama noktasını gören F.K, noktaya gelmeden yolcusu olduğu otobüsten indi.

Polislerin kendisine doğru geldiğini gören F.K, elindeki poşeti yol kenarına attı.

Şüphelinin attığı poşette 550,51 gram eroin bulundu, F.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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