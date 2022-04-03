YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de yaprak salamurası bidonuna uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de yaprak salamurası bidonuna uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı

03.04.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de yaprak salamurası bidonuna uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, yolcu otobüsünde yaprak salamurası bidonuna gizlenmiş 1 kilo 142 gram eroin bulundu, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki A.A. ve A.A.B'ye ait bagajda bulunan yaprak salamurası bidonunda 1 kilo 142 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladıDevlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı
Altay-Antalyaspor maçının ardındanAltay-Antalyaspor maçının ardından
Trabzonspor ile Beşiktaş, 134. randevudaTrabzonspor ile Beşiktaş, 134. randevuda
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:11
Öğle
12:43
İkindi
16:17
Akşam
19:06
Yatsı
20:22
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.