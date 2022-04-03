Osmaniye'de yaprak salamurası bidonuna uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, yolcu otobüsünde yaprak salamurası bidonuna gizlenmiş 1 kilo 142 gram eroin bulundu, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki A.A. ve A.A.B'ye ait bagajda bulunan yaprak salamurası bidonunda 1 kilo 142 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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