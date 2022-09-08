Osmaniye'de yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Zorkun Yaylası'nda yol kenarında yaralı leylek gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, leyleğin ayaklarından yaralandığını tespit etti.

Korumaya alınan leylek, bakım ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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