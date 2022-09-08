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Osmaniye'de yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

08.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Osmaniye'de yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Zorkun Yaylası'nda yol kenarında yaralı leylek gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, leyleğin ayaklarından yaralandığını tespit etti.

Korumaya alınan leylek, bakım ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Osmaniye'de yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

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