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Osmaniye'de yıldırım isabet eden ağıldaki 38 küçükbaş telef oldu

23.09.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de yıldırım isabet eden ağıldaki 38 küçükbaş telef oldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yıldırım isabet eden ağılda 38 küçükbaş telef oldu.

Merkeze bağlı Bahçe köyünde küçükbaş hayvan yetiştiren Alparslan Delibıçak'a ait ağılın yanına yıldırım isabet etti.

Düşen yıldırım nedeniyle ağılda bulunan 200 küçükbaş hayvandan 38'i telef oldu.

Köye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.

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