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Osmaniye'de YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı

31.12.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla 9 Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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