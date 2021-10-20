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Osmaniye'de zeytin hasadı başladı

20.10.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de zeytin hasadı başladı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de zeytin hasadı Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla başladı.

Toprakkale ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Yılmaz, türkülerle karşılandı.

Zeytinin yer fıstığından sonra Osmaniye'nin en önemli ürünlerinden olduğunu belirten Yılmaz, "Zeytincilik Osmaniye'de çok gelişiyor, talep de çok. Şu anda yaklaşık 5 milyon zeytin ağacımız var, 84 bin ton rekolte bekleniyor. Osmaniye'nin coğrafi yapısı, iklimi zeytinlerimizi çok lezzetli hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, konuşmasının ardından üreticilerle sohbet ederek ilk zeytin hasadını yaptı.

Program sonunda, Vali Yılmaz'a, ozan Hatice Abul, türkülerinin yer aldığı CD ile Yörük Kızı isimli kitabı hediye etti.

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