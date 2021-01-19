YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de "zirai don" uyarısı

Osmaniye’de "zirai don" uyarısı

19.01.2021 08:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 6.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece arasında azalacağı Osmaniye’de zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların yağışla birlikte 1-3 derece arasında azalacağı bölgede rüzgar kuzey yönünden orta zaman zaman kuvvette esecek.
Yapılan son değerlendirmede, “21 Ocak Perşembe günü sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Osmaniye ve Adana’da iç kesimlerde hafif yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Osmaniye Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
12:51
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:11

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Besnek Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Çomu Eczanesi
Merkez
Çığşar Eczanesi
Kadirli
Dolgun Eczanesi
Kadirli
Yılmaz Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Osmaniye’de sokak satıcılarına 19 tutuklama

Osmaniye’de sokak satıcılarına 19 tutuklama

Ceren Yaldız: “Markaları sosyal medyada hedef kitleye ulaştırıyoruz”

Ceren Yaldız: “Markaları sosyal medyada hedef kitleye ulaştırıyoruz”

DSİ şehirleri su ile birbirine bağlıyor

DSİ şehirleri su ile birbirine bağlıyor

Vali Yılmaz, her hafta bir aileyi ziyaret ediyor

Vali Yılmaz, her hafta bir aileyi ziyaret ediyor

Anıtkabir Mozolesinde bulunan ‘Osmaniye Kırmızısı’ mermerin örneği sergilendi

Anıtkabir Mozolesinde bulunan ‘Osmaniye Kırmızısı’ mermerin örneği sergilendi

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.