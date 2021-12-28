Osmaniye'deki Aslantaş Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri gözlendi

OSMANİYE (AA) - Ceyhan Nehri üzerine kurulu Aslantaş Barajı Gölü'nün Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde toplu balık ölümleri görüldü.
Gölün Aslantaş Barajı'na yakın alanında, su yüzeyinde ve kıyıda ölü balıkların olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, balıklardan ve sudan numune alarak test için Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderdi.
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