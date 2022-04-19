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Osmaniye'deki baraj göllerinde balık avı yasağı denetlendi

19.04.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'deki baraj göllerinde balık avı yasağı denetlendi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede bulunan göllerde kaçak balık avı denetimi yapıldı.

Ekipler, Aslantaş, Berke, Mehmetli baraj göllerinde avcıların 1 Nisan'da başlayıp 31 Haziran'da sona erecek balık avı yasağına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, bölgedeki göllerde balık popülasyonunun artması için uygulanan av yasağı süresince denetimlerin devam edeceğini belirtti.

3 aylık av yasağı döneminin çok önemli bir süre olduğunun altını çizen İlmeç, "Bu dönemde balık popülasyonunun devamlılığı ve sürdürülebilir ticari balık avcılığından daha iyi bir gelir elde edilebilmesi için, av yasaklarına uymak gerekiyor. Özellikle av yasakları dönemlerinde kaçak avcılığı önlemek için denetim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kurallara uymayanlar hakkında da işlem yapıyoruz. Amatör balıkçılara 370 ila 457, ticari olarak avlanan kaçak avcılara da 4 bin 457 lira idari ceza uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

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