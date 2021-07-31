Osmaniye'deki orman yangınına müdahale sürüyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de üç gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Üç gün önce merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.
Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen helikopterle müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.
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