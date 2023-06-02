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Osmaniye’deki Sabun Çayı’nda balık ölümleri

02.06.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan Sabun Çayı’nda yaşanan toplu balık ölümleri endişeye neden oldu.

Osmaniye’deki Sabun Çayı’nda balık ölümleri

Düziçi ilçesinde bulunan Sabun çayının geçtiği Farsak köyü, Yavuz Sultan Selim Mahallesi ve Böcekli Beldesine kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik alanda görülen balık ölümleri dikkat çekti. Balık ölümlerini gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Sabun Çayı’na gelerek sudan ve balıklardan numune alarak laboratuvar gönderdi.

Çay kıyısında bulunan tarım arazisine giderken yolda bu tabloyla karşılaştığını belirten Farsak köyü eski muhtarı Mehmet Çoban, "3 gün önce geldiğimde böyle bir şey yoktu ben Sabun Çayı’nı çok seven biriyim burada büyüdüm burada yetiştim yaşım 75. Ben 75 senenin 70 senesini burada geçirdim. Buraya her gün gelen biriyim. Benim burada 20 dönüm tarlam var her gün tarlama geliyorum. Bugün tarlama geldiğimde sabun çayında bu korkunç tabloyla karşılaştım. Balıklar şişmiş zehirlenmiş gibi bir durumları var daha önceki yıllarda böyle olmuştu. Ben bu duruma çok üzüldüm yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

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