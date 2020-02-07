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Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 07.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla dün gözaltına alınan 4 zanlının sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.Ş, F.Ş, M.K. ve B.K. tutuklandı.

Operasyonda 21'i ampul içine saklanmış yeşil reçeteye tabi toplam 86 hap, 74,21 gram eroin, 11,67 gram metamfetamin, tabanca ve 8 mermi ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Operasyon Osmaniye Uyuşturucu

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