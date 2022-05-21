Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla belirlenen 26 adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri ev, iş yeri ve araçlarda narkotik köpeği "Pars" ile yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve av tüfeği ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

