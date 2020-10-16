Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşurucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 236,41 gram eroin ile 45,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

