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Osmaniye’deki yükümlülere "iş makinesi operatörlüğü" eğitimi verilecek

28.01.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’deki yükümlülere "iş makinesi operatörlüğü" eğitimi verilecek

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Osmaniye’deki yükümlülere iş makinesi operatörlüğü eğitimi verilerek iş sahibi olmalarının sağlanacağını söyledi.AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Başkan Vekili Sayım Azmaz, Genel Sekreter Adnan Kemali Ünal ve AKAMDER Osmaniye’den Sorumlu Üye Abdullah Ulucan, Osmaniye Valisi Dr.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Osmaniye’deki yükümlülere iş makinesi operatörlüğü eğitimi verilerek iş sahibi olmalarının sağlanacağını söyledi.
AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Başkan Vekili Sayım Azmaz, Genel Sekreter Adnan Kemali Ünal ve AKAMDER Osmaniye’den Sorumlu Üye Abdullah Ulucan, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ı ziyaret etti.
Yaptıkları hizmetlerde sınır tanımadıklarını ifade eden Başkan Karslıoğlu, “Vali Dr. Erdinç Yılmaz’ın önemli bir akademik kariyere sahip kişi olarak Osmaniye için bir şans olduğunu biliyoruz. Biz de sivil toplum kuruluşu olarak katkı ve destek anlamında ülkemizde ve Adana’da ses getiren Yükümlülere İş Makinası Operatörlüğü Eğitimi’ni Osmaniye’de de yapmaya karar verdik. Yükümlüler akabinde alacakları belgelerle hem iş sahibi olmaya devam edecekler hem de topluma yararlı hale gelmeleri sağlanacak. Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz’ın olurlarıyla, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile görüşmelerimizi, istişarelerimizi yaptık. En kısa zaman diliminde eğitim etkinliğimiz başlayacaktır” dedi.
Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Yılmaz, “AKAMDER’in bir sivil toplum kuruluşu olarak başarılı çalışmalarını biliyoruz. Bu anlamda Osmaniye’de de oldukça yararlı olacağına inandığım bu faydalı hizmetleri için şimdiden memnuniyetimizi belirtmek isterim. AKAMDER’in hassasiyetinden memnunluk duyduk. Çağdaş ceza infaz sistemlerinde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin rolünün büyük olduğuna inanıyorum. Sonucunun da hayırlı olacağına inanıyorum. Önemli ve vasıflı bir istihdam kaynağı olacaktır” diye konuştu.

Osmaniye’deki yükümlülere

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