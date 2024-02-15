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  4. Osmaniye’den Edirne’deki çiftçiyi telefonla 492 bin lira dolandıran 2 kişi tutuklandı

Osmaniye’den Edirne’deki çiftçiyi telefonla 492 bin lira dolandıran 2 kişi tutuklandı

AA AA
15.02.2024 15:26 | Son Güncelleme:
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Edirne'de çiftçilik yapan S.K'yi telefonla dolandırdığı iddiasıyla Osmaniye'de gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

S.K'yi cep telefonundan özel servis numarası 444’le başlayan bir numaradan arayan ve kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, gönderecekleri mesajdaki linke tıklanmasını istedi.

Telefon görüşmesi sonrası banka hesabındaki birikiminin çekildiğini fark eden S.K, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında dolandırıcılık zanlılarının Osmaniye’de olduğu tespit edildi, hesaplarına bloke konuldu.

Gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.K’nin 492 bin lirası iade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye banka dolandırıcı

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