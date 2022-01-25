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Osmaniyeli öğrenci, Caribou Matematik Yarışması'nda şampiyon oldu

25.01.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annesiyle babası matematik öğretmeni olan 11 yaşındaki Ali Erdem Akkuş, 39 ülkeden 10 bin 979 kişiyle yarıştı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, matematik öğretmeni çiftin 11 yaşındaki oğulları Ali Erdem Akkuş, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya şampiyonu oldu.

Osmaniye Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, 5. ve 6. sınıf kategorisinde 39 ülkeden 10 bin 979 öğrencinin katıldığı yarışmada sorulan 15 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 1'incilik elde etti.

Ali Erdem Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarının, planlı çalışmayla geldiğini söyledi.

Öğretmenlerinin daha önce çıkan sorulardan örnekler verdiğini ve yarışmaya, bu soruları çözerek hazırlandığını dile getiren Akkuş, "Sınav esnasında herkes gibi ben de çok heyecanlıydım. 15 sorunun hepsini doğru cevaplayarak dünya birincisi oldum. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Her yerde kendimi görmeye başladım. Çok garip bir his oldu benim için." dedi.

Yaşıtlarına planlı çalışma konusunda tavsiyelerde bulunan Akkuş, "Benim yaşımdaki arkadaşlarıma düzenli ve planlı çalışmalarını, planlarını haftalık değiştirmelerini ve ailelerinden destek almalarını öneriyorum. Ben de ailemden çok destek aldım. Annem ve babam matematik öğretmeni olduğu için matematiğe ayrı bir ilgim var. Yapamadığım soruları aileme sordum ve bana yardımcı oldular ve ben daha iyi çalışmaya devam ettim." ifadelerini kullandı.

Matematik öğretmeni olan anne Aslıhan Akkuş da, Ali Erdem'in düzenli ve programlı çalışan bir öğrenci olduğunu söyledi. Oğullarının uluslararası bir yarışmada şampiyon olmasının, kendilerini fazlasıyla gururlandırdığını belirten Akkuş, şunları söyledi:

"Bu süreçte de düzenli çalıştığı için çok sıkıntı yaşamadı. Günlük düzenli çözmesi gereken kendi ayarladığı soruları ve öğretmenimizin gönderdiği soruları çözdü. Aşırı fazla bir yükleme yapmadı. Düzenli çalıştı yalnızca. Kitabını okudu, oyununu da oynadı. Çok şükür gururlandırdı hepimizi. Hepimiz çok mutluyuz. Kendisi nerede mutlu olacaksa, nasıl kendini iyi hissedecekse, mutlu olabileceği hayrını göreceği bir meslek seçmesini isterim."

Ali Erdem'in matematik öğretmeni Neslihan Aktaş ise, yarışmanın sonucunun kendisi için sürpriz olmadığını ifade ederek, "Öğrencimizin matematiğe ilgisi ve deneyimi çok fazlaydı zaten. Kanada merkezli uluslararası bir yarışma olan Caribou Matematik Yarışması, 15 sorudan oluşuyor ve sorular İngilizce olarak geliyor. Öğrencimiz 39 ülkenin katıldığı, toplamda 11 bin öğrencinin katıldığı sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak birinci oldu ve hepimizi gururlandırdı." diye konuştu.

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