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Osmaniyeli tır şoförü İran’da kalp krizinden hayatını kaybetti

OSMANİYE HABERLERİ  | 03.02.2020 12:58 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki tır şoförü İran’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde oturan tır şoförü Menderes Çolakça, tır ile İran’a yük götürdü.

Osmaniyeli tır şoförü İran’da kalp krizinden hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki tır şoförü İran’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde oturan tır şoförü Menderes Çolakça, tır ile İran’a yük götürdü. Yakınları bir süre Menderes Çolakça’dan haber alamayınca İran’daki Türkiye konsolosluğuna ulaşınca acı haberi aldılar. Şu anda hala İran’da bulunan tır şoförü Menderes Çolakça’nın cenazesi işlemlerinin ardından Türkiye’ye gönderilerek Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verilecek.

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Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Dilşad Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Konuk Eczanesi
Bahce
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