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Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

07.01.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Selamettin Beşbaş, askeri ve mülki erkan, gaziler ve şehit yakınları ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çeleklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yılmaz, törende, vatan topraklarında özgürce, huzur ve refah içerisinde yaşamalarını şehit ve gazilere borçlu olduklarını söyledi.

Ülkenin çok zorlu şartlar altında kurtarıldığını ve kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizlere düşen görev, vatanseverlikleriyle gururlandığımız, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimiz ve şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu cennet vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden şanlı bayrağımıza sahip çıkmak ve ülkemizi en yükseklere taşıyacak emin adımlarla ilerleyerek, yüreği bayrak aşkıyla çarpan, fikri hür, vicdanı hür, ilim ve irfan sahibi çalışkan nesiller yetiştirmektir."

Konuşmaların ardından tören halk oyunları gösterisi ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı'nın konseriyle sürdü.

Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Envarül Hamit Camisi avlusundaki şehitliğe yürüdü.

Tören, Osmaniye Belediyesince yaptırılan Açık Hava Müzesi Parkı'nın açılışıyla tamamlandı.

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