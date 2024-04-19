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Osmanlı döneminde şehzade sünnetlerinde ikram edilen ’zerde’ tatlısı yarışmada birinci oldu

İHA İHA
19.04.2024 11:14
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Bilecik ve Osmanlı kültürüne özgü yemek ve tatlıların tadıldığı ’Yemek Yarışması’nda, şehzade sünnetlerinde ikram edilen ’zerde’ tatlısı birinci oldu.

Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik’te Turizm Haftası dolayısıyla Bilecik ve Osmanlı dönemine özgü yemek yarışması düzenlendi. Bilecik Öğretmenevinde Valilik, Kültür Turizm Müdürlüğü ve Bilecik Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen yarışmaya Bilecik Valisi Şefik Aygöl’de katıldı. Birbirinden güzel 15 yemek ve tatlının yarıştığı yarışmada jüri üyeleri kararsızlıkları gözlerden kaçmadı. Tattıkları her ürüne tam not veren jüri üyeleri Gülçin Yavuz’un yaptığı Osmanlı’dan günümüze miras kalan ’zerde’ tatlısını birinci seçti.

"OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE MİRAS KALAN ’ZERDE’ TATLISIYLA BİRİNCİ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Şehzade sünnetlerinde ikram edilen ’Zerde’ tatlısının nasıl yapıldığı anlatan Gülçin Yavuz, "Osmanlıdan günümüze miras kalan ’Zerde’ tatlısı ile yarışma katıldım. Türk mutfağında İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Konya, Şanlıurfa Tekirdağ Edirne ve Karaman yörelerine ait geleneksel bir tatlı. Bu tatlı ile birinci olduğum için mutluyum. Tatlının ana malzemesi pirinç, safran, şeker, nişastayla bağlanıyor. Gül suyuyla lezzetlendiriliyor" dedi.
Öte yandan eski dönemlerde davet yemeği olarak bilinen zerde, Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar uzanan lezzetler arasında yer alıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın Şehzadeleri Bayezid ve Cihangir’in 1539’daki sünnet düğününde ikram edilen yemeklerin kaydedildiği defterde vezirlere verilen ziyafet için yapılmıştır. 13 gün süren bu sünnet kutlamaları sırasında zerde sadece vezirlerin sofralarında değil, toplumun farklı kesimlerine verilen tüm ziyafetlerinde yer almıştı.

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