Osmanlı döneminin izlerini taşıyan Zemzemiye Köyü

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmanlı döneminin izlerini taşıyan Zemzemiye köyünün eski yerleşim yerini gezerek, "Zemzemiye köyünün gerek tarihi açıdan gerekse dokusu açısından önemli bir köy" dedi.

Vali Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile birlikte Zemzemiye köyünü ziyaret etti. Köy Muhtarı Yasin Göncekli’den sulama suyu sorunu başta olmak üzere köyün sorunları ve genel durumu hakkında bilgi alan Vali Şentürk, köy kahvehanesinin önünde bir araya geldiği vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, değerlendirmelerde bulundu. Süt toplama ve soğutma merkezini inceleyen Vali Şentürk, Osmanlı döneminin izlerini taşıyan Zemzemiye köyünün eski yerleşim yerine gezmesinin ardından Zemzemiye göletinde de incelemede bulunarak, Köy Muhtarı Göncekli’den bilgi aldı.

"Köylerimize en iyi hizmeti sunmak için gayret sarf ediyoruz"

Zemzemiye köyünün gerek tarihi açıdan gerekse dokusu açısından önemli bir köy olduğunu ifade eden Vali Şentürk, ’’Köylerimize en iyi hizmeti sunmak için gayret sarf ediyoruz. Tarımsal faaliyetler konusunda da çiftçilere her türlü destek veriliyor. Köylerimizin ihtiyaçlarının önceliğine göre kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanacağız’’ dedi.

Vali Şentürk, daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde inşaatı devam eden Ertuğrul Gazi Mescidi ile DarülKurra ve müştemilatı inşaatında Kaymakam Tuncer ile birlikte incelemede bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

’’Uymamız gereken tedbirlerle kendimizi de sevdiklerimizi de korumamız mümkün"

Vali Şentürk daha sonra korona virüs tedbirleri kapsamında beraberindekilerle birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak, ’’Maske, mesafe, hijyen’’ kurallarına uyulmasını isteyerek, ’’Uymamız gereken tedbirlerle kendimizi de sevdiklerimizi de korumamız mümkün. Alınan tedbirlere hepimizin eksiksiz riayet edelim. Maske takarsak, temizliğimize dikkat edersek, sosyal mesafemizi korursak virüsün yayılımını engellemiş oluruz. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Lütfen kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım. Salgının üstesinden el birliğiyle gelebiliriz" diye konuştu.

