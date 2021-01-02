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Osmanlı kenti Safranbolu’da kısıtlama sessizliği

KARABÜK HABERLERİ  | 02.01.2021 17:29 | Son Güncelleme

Karabük’ün tarihi ve turistik ilçesi olan Safranbolu’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası yılbaşı dahil olmak üzere getirilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karabük’ün Safranbolu ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çeken ve "Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen Safranbolu’nun cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Karabük’ün tarihi ve turistik ilçesi olan Safranbolu’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası yılbaşı dahil olmak üzere getirilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karabük’ün Safranbolu ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çeken ve "Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen Safranbolu’nun cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Polis ekipleri farklı noktalarda denetimlerini sürdürürken tarihi ilçe drone ile havadan görüntülendi.
Öte yandan, Karabük merkezde de insan hareketliliğinin fazla olduğu Kemal Güneş Caddesi’nin boş kalması dikkat çekti.

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