Osmanlı mimarisiyle yapılan konak restore ediliyor

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde 1938 yılında Osmanlı mimarisiyle yapılan Karabekir Konağı’nın restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Delice İlçe Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Yunus Sezer, 2020 yılı kararnamesi ile atanan kaymakam Yunus Emre Vural’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ardından İl Özel İdaresi tarafından 11 Kasım 2019’da restorasyon çalışmalarına başlanan ve Osmanlı mimarisiyle 1938 yılında yapılan Karabekir Konağını gezen Sezer, buranın kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Buradaki ziyaretinin ardından ilçeye bağlı Tatlıcak köyündeki yol çalışmalarını da yerinde inceleyen Sezer, çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Vali Yunus Sezer, daha sonra Çerikli Beldesinde de incelmelerde bulunduktan sonra, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlere Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Yasin Özcan, Delice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem ile Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin de eşlik etti.

