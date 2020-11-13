Osmanlı mirası İshak Paşa Sarayı 105 bin turist ağırladı

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla 2,5 ay ziyarete kapalı kalan tarihi İshak Paşa Sarayı, 105 bin turisti ağırladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli Osmanlı eserleri arasında bulunan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, mimarisi, tarihi ve görkemli yapısıyla her yıl on binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Lale Devri'nde inşa edilen ecdat yadigarı saray, tarihi, mimari yapısı, konumunun yanı sıra sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan kartal yuvası görünümüyle de dikkati çekiyor.

"Medeniyetler geçidi" olarak adlandırılan bölgede ilçe merkezine 7 kilometre uzaktaki 1900 rakımlı tepeye kurulu ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı, yılın dört mevsimi yurt içi ve dışından gelen turistlerce ziyaret ediliyor.

Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarının yanı sıra heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshak Paşa Sarayı, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayının ortalarından haziran ayının başlarına kadar 2,5 ay ziyaretçilerini ağırlayamadı.