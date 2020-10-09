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Osmanlı Ocakları Adana İl Başkanı Demirdüzen: "Bugün ülkemizin en büyük gündemi bağımsızlıktır”

ANKARA HABERLERİ  | 09.10.2020 20:35 | Son Güncelleme

Osmanlı Ocakları Adana İl Başkanı Yasin Demirdüzen, Yüreğir İlçe Başkanı Oğuzhan Ercan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Bugün ülkemizin en büyük gündemi bağımsızlıktır.

Osmanlı Ocakları Adana İl Başkanı Demirdüzen: "Bugün ülkemizin en büyük gündemi bağımsızlıktır”

Osmanlı Ocakları Adana İl Başkanı Yasin Demirdüzen, Yüreğir İlçe Başkanı Oğuzhan Ercan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Bugün ülkemizin en büyük gündemi bağımsızlıktır. Cumhurbaşkanımızla, ordumuzla ve diğer milli unsurlarla resmen ikinci bir İstiklal ve istikbal savaşı vermekteyiz” dedi.
Osmanlı Ocakları Yüreğir İlçe Başkanlığı’na Oğuzhan Ercan getirildi. Osmanlı Ocakları Adana İl Başkanı Yasin Demirdüzen, ataması yapılan Oğuzhan Ercan’ı yeni görevinden dolayı tebrik edip, Türkiye’yi saldırılara karşı savunmakta kararlı olduklarını ifade etti. Görev teslimi sırasında konuşan Demirdüzen, "Bugün ülkemizin en büyük gündemi bağımsızlıktır. Cumhurbaşkanımızla, ordumuzla ve diğer milli unsurlarla resmen ikinci bir İstiklal ve istikbal savaşı vermekteyiz. Bu nedenledir ki günden güne büyüyen ocağımıza Adana İl Başkanlığı olarak Yüreğir ilçemizde gerçekleşen atamanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimize yönelik tehditleri ve bu tehditlere karşı devletimizin politikalarını Osmanlı Ocakları olarak kendi tabanımıza ve milletimize anlatmayı temel görev edindik. En önemli görevimiz budur. Türkiye’yi savunmakta kararlıyız. Şimdiden mücadelemiz hayırlı uğurlu olsun. İlçe Başkanımız Oğuzhan Ercan’ı yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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