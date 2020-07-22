Osmanlı Ocakları Ayasofya’nın ibadete açılması nedeniyle kurban kesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 24 Temmuz’da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii için Osmaneli Osmanlı Ocakları Başkanlığı şükür kurbanı kestirdi.

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesinin sevinci tüm yurtta olduğu gibi Osmaneli’de de yaşanıyor. Osmaneli Osmanlı Ocakları tarafından Sakarya nehri kenarında bir çay bahçesinde düzenlenen programda dualar edildi, ardından da şükür kurbanı kesildi.

Osmanlı Ocakları Başkanı Mikail Mertoğlu yaptığı açıklamada, “Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılması da bizleri çok mutlu etti. Fethin sembolü olan Ayasofya’da 86 yıl sonra namaz kılınacak olması tüm Müslümanları mutlu etti. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılıyor olması sebebiyle kurbanımızı kestik. Allah kabul etsin” diye konuştu.

Düzenlenen programa Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmanlı Ocakları Başkanı Mikail Mertoğlu ve beraberindeki heyet ile vatandaşlar katıldı.

