Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, Kaymakam Ünal’ı ziyaret etti

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat ve beraberindeki heyet, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Osmaneli’nde yürütülen çalışmalar hakkında heyete bilgi veren Kaymakam Ünal, Başkan Canpolat ve beraberindeki heyetle fikir alış-verişinde bulundu.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları yakında takip ettiklerini ifade eden Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat halka sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren Kaymakamım Yüksel Ünal, heyet üyelerine teşekkür etti.

