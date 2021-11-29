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Osmanlı sultanlarının has bahçesinde sonbaharın son demleri yaşanıyor

29.11.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı sultanlarının has bahçesinde sonbaharın son demleri yaşanıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Osmanlı sultanlarının has bahçesi olarak bilinen Tavuk Ormanı sonbahar renklerine büründü.

Tunca Nehri kenarında 2. Murat'ın emriyle 1450 yılında yapımına başlanan, Fatih Sultan Mehmet'in de yaşadığı Edirne Sarayı'nın has bahçesi Sarayiçi adasındaki orman güz mevsiminde görsel şölen oluşturdu.

Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarının hakim olduğu ormanda adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Ormanda farklı ağaçların yanı sıra pek çok endemik bitki de yer alıyor.

Vatandaşlar, sonbaharın son günlerinde mevsimin en güzel renklerinin hakim olduğu ormanda yürüyüş yapıp görsel güzelliğin tadını çıkartıyor.

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