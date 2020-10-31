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Osmanlı terzisi Sezai Karakapıcı son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 31.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Osmanlı İmparatorluğu döneminde hanedanın kıyafetlerini diken Karakapıcı ailesinin Şanlıurfa’da yaşayan son ferdi Sezai Karakapıcı, son yolculuğuna uğurlandı.Osmanlı İmparatorluğu döneminde hanedanın kıyafetlerini diken Karakapıcı ailesinin Şanlıurfa’da yaşayan son ferdi Sezai Karakapıcı (78), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde hanedanın kıyafetlerini diken Karakapıcı ailesinin Şanlıurfa’da yaşayan son ferdi Sezai Karakapıcı, son yolculuğuna uğurlandı.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde hanedanın kıyafetlerini diken Karakapıcı ailesinin Şanlıurfa’da yaşayan son ferdi Sezai Karakapıcı (78), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karakapıcı için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Yusufpaşa Camisi’nden kaldırılan Karakapıcı’nın cenazesi Aile Mezarlığına defnedildi. Maske ve sosyal mesafe kuralına göre kılınan cenaze namazına yakınları katıldı.
Hayatını kaybeden Karakapıcı, Tarihi Gümrük Hanı içerisinde yer alan 20 metrekarelik dükkanda mesleğini sürdürüyordu.

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