Osmanlı'nın kurulduğu eski Bilecik ve yeni gelişen Bilecik birleşecek

BİLECİK (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vizyonumuz, eski Bilecik ile yeni Bilecik'i birleştirmek. Vadiden başlayıp yeni Bilecik'e bir gönül köprüsü kurmak ve bu köprü sayesinde iki şehri birbirine kenetleyip yeni yerleşim noktasında, rezerv alanda, Hazine mülkiyetindeki alanlarda, kamu binalarının inşasını gerçekleştirmektir." dedi. Bakan Kurum, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ederek şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Bilecik İl Özel İdaresi'nde İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na da katılarak yerel yöneticilerle yapılacak projeleri görüşen Kurum, Şeyh Edebali Türbesi'ni de ziyaret etti. Kurum, daha sonra Şeyh Edebali Türbesi Kampüs alanında, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi, kültürü ve medeniyetiyle vatan toprağının en güzel hissedildiği Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, hem tarihi ve kültürel değerleri korumak hem de Bilecik'i çok daha yukarı taşıyacak adımları atmak için istişarelerde bulunmak üzere kente geldiklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Şeyh Edebali Türbesi ile başlayıp ki burasının bir kısmı arkeolojik sit alanı, bir kısmı da doğal sit alanı. Buradan başlayıp Çakırpınar Köprüsü'ne kadar yaklaşık 2,7 kilometrelik alanda, 250 bin metrekarelik alanı Bilecik'e bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz. Bu çerçevede, bu alanın tamamını koruma altına alarak, hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade etmeden, tarihi, kültürü, o medeniyeti, ruhu hissedebilmek adına vatandaşların, tarihi mekanları net bir şekilde izleyip görebilecekleri yürüyüş yollarıyla, dinlenme alanlarıyla çok önemli bir millet bahçesini Bilecik'e kazandıracağız. İmalatı Toplu Konuta İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yapıp Bilecikli vatandaşlara teslim edecek." - "TOKİ eliyle rezerv konutlar üreteceğiz" Bilecik'in 1. dereceden deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Kurum, "Bilecik merkezde, İstiklal ve Selöz mahallelerinin hemen yanındaki 573 bin metrekarelik alanı rezerv yapı alanı ilan edeceğiz. Buraya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şehrin içinde dönüşmesi gereken, acilen deprem riski altında olup da daha sağlam, güvenli yere geçmesi gereken konutlara ilişkin TOKİ eliyle rezerv konutlar üretecek. İlk etapta burada 500 rezerv konut üreteceğiz." diye konuştu.

Kurum, etaplar halinde şehrin içinde kalmış tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak projeler gerçekleştirileceğini, vatandaşları mağdur etmeden, onların rızası çerçevesinde dönüşüm sürecini yürüteceklerini dile getirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda da düzenlemeler yapılacağını anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefimiz, 30 bin metrekarelik bir alan. Şehrin içindeki sürdürülebilirliği sağlamak için Şeyh Edebali Türbesi ile başlayıp jandarma ve özel idare alanlarının da içinde bulunduğu alanları şehrin gelişimine uygun şekilde planlıyoruz. Gerek millet bahçesi gerek kamu binalarının yapımı noktasında bu alanları kullanmak ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak yerleşim alanlarını oluşturmak suretiyle inşallah yeni Bilecik'in inşasını atalarımızın torunları olarak, hep birlikte yapmak istiyoruz. Millet bahçesini yapacağız ki Cumhuriyet Meydanı'ndaki kamu binalarının da taşınmasıyla 30 bin metrekarelik alanda sadece eski valiliğin kalacağı, etrafında meydan düzenlemesi, vatandaşların, gençlerin, kadınların, çocukların bu alanda dinlenebileceği alanların olduğu bir projeyi Bilecik'e kazandıracağız."