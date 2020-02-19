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Osmanlı’nın torunları Fransa’da Osmanlı kültürünü yayıyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 19.02.2020 16:54 | Son Güncelleme

Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü (IEOC ), Avrupa’da Osmanlı kültürünü yaymak, milli kültürü geliştirerek birlik ve beraberlik duygusuna katkıda bulunmak için faaliyetlerini sürdürüyor.Merkezi Paris’te bulunan Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsünün Genel Başkanı Sevgi Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Taşkın ile birlikte kurtuluş etkinliklerinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Bakanı Hayrettin Güngör’ü makamında ziyaret etti.

Osmanlı’nın torunları Fransa’da Osmanlı kültürünü yayıyor

Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü (IEOC ), Avrupa’da Osmanlı kültürünü yaymak, milli kültürü geliştirerek birlik ve beraberlik duygusuna katkıda bulunmak için faaliyetlerini sürdürüyor.
Merkezi Paris’te bulunan Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsünün Genel Başkanı Sevgi Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Taşkın ile birlikte kurtuluş etkinliklerinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Bakanı Hayrettin Güngör’ü makamında ziyaret etti. Yıllar önce Kahramanmaraş’tan ailesiyle birlikte Fransa’ya göç eden ve burada Osmanlı kültürünü yaymak için enstitü kuran Çelik, ardından deprem bölgesi Elazığ’a geçerek, depremzedelere gıda ve ayni yardımda bulundu.

“Hedefimiz kültürel ve ahlaki, milli ve dini değerlerini unutturmamak”
Dünyaya hükmetmiş bir cihan imparatorluğunun torunları olarak Osmanlı’nın ismini Avrupa’da yaşatmak ve kültürünü yaymak için arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıklarını ve bu uğurda da gerek Avrupa’daki yaşayan gurbetçilerden, gerekse Türkiye’den büyük bir destek gördüklerine vurgu yapan Çelik, “Herkesin malumudur Fransa’da yüzlerce değişik alanda faaliyet gösteren dernekler vardır. Saymakla bitmeyen aklınıza gelebilecek her alanda dernekler kurulmuş ve binlerce dernek faaliyet göstermektedir. Bir de bizler gibi özellikle yabancı ülkelerde çeşitli sebeplerden ikamet eden insanlarımızın kültürel ve ahlaki, milli ve dini değerlerini unutmamak, yaşamak ve yaşatmak için ihtiyaç duydukları dernekler ve enstitüler vardır. Bunlar Türk kültür dernekleri, Türk İslam dernekleri olarak kurulan ve faaliyet gösteren yasal örgütlenmelerdir. Selçuklu ve Osmanlı devletinden günümüze miras kalan sanat ve kültür hazinelerine sahip çıkarak bu değerlerle ilgili çeşitli eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütüp, minyatür, tezhip, hat sanatı, bakırcılık, naht sanatı, sedefkarlık gibi ecdat mirası sanatlarla ilgili kurslar açıp çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler yürüterek, konferans, seminer, münazara ve panel gibi her türlü ilmi, dini ve kültürel etkinlikler tertip etmek” dedi.
Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü yönetiminde Sultan Abdulhamid Han’ın torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu ve Ürdün’ün başkenti Amman’da Hicaz Demiryolu Müzesi Danışmanlığı görevinde bulunan Osmanlı aile danışmanı ünlü tarihçi-yazar Şafak Tunç gibi isimler yer alıyor.

Osmanlı’nın torunları Fransa’da Osmanlı kültürünü yayıyor

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