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  4. Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

ANKARA HABERLERİ  | 20.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Boluspor galibiyetinin ardından hazırlıklarına ara vermeyen mor-sarılılar, Batıkent Tesisleri'nde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmet Taşdemir'in saha içerisinde yaptığı kısa motivasyon ve oyuncularına teşekkür toplantısının ardından antrenmana geçildi.

Boluspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme koşusu yaparken, karşılaşmada kısa süre görev alan ve oynamayan oyuncular ise ısınma koşusunun ardından dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla başkent derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Boluspor Keçiörengücü Osmanlıspor TFF 1. Lig

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