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Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA HABERLERİ  | 22.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.

Saha içerisine kurulu istasyonlarda çabukluk çalışması yapan mor-sarılılar, tam sahada taktik ağırlıklı maç yaptı. Antrenman, şut çalışmasıyla son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Batıkent Tesisleri Futbol Keçiörengücü Osmanlıspor

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