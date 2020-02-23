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OSM’de, ’Oğuz Atay’ı Okumak’ isimli söyleşi gerçekleşti

SAKARYA HABERLERİ  | 23.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Oğuz Atay’ı Okumak’ isimli söyleşi programı ile devam etti.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor.

OSM’de, ’Oğuz Atay’ı Okumak’ isimli söyleşi gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Oğuz Atay’ı Okumak’ isimli söyleşi programı ile devam etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen olan etkinliğe Yazar Necip Tosun konuşmacı olarak katıldı.
Oğuz Atay hakkında konuşan yazar Necip Tosun, “Oğuz Atay döneminde tanınmamış, ihmal edilmiş bir yazar. Ben gençliğimde Oğuz Atay’ın kitaplarını okuduğumda büyük bir yazar olduğunu o dönemlerde anlamıştım ancak anlayamadığım tek şey bu büyük yazarın Türk Edebiyatında nasıl yer edinememesi oldu. O günden sonra yazarların hayatlarına ilişkin yazılar yazdım, araştırmalar yaptım. Bu araştırmalarımda hiçbir değerli yazarın döneminde bilinmese bile daha sonradan değerinin bilindiğini gördüm. Bunlardan en talihsizi Oğuz Atay’dır. Tutunamayanlar adlı kitabının yazdıktan sonra neden Türk edebiyatında sessizlikte karşılandığını araştırdım. Araştırmalarım sonrası Türk edebiyatında bakış açılarından dolayı bir kurban olduğu fikrine kapıldım. O dönemlerde Oğuz Atay fark edilemiyor. Oğuz Atay döneminde fark edilmemiş büyük bir yazardır. Tutunamayanlar kitabı ilk çıktığında çok büyük eleştiriler alıyor ve gözden düşürülüyor. Bu nedenle de yayınevleri basmıyor. Neden bu duruma düştüğünü araştırınca o dönemin ideolojik düşünceler hâkim olduğunu fark ediyoruz. O dönemde anlaşılmamasını bir nebze normalleştiriyor. Bu düşünceler azaldığında ise Oğuz Atay fark ediliyor” dedi.

OSM’de, ’Oğuz Atay’ı Okumak’ isimli söyleşi gerçekleşti

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