OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Türk Sinemasının Ahvali’ isimli söyleşi programıyla devam edecek.

Bu kapsamda moderatörlüğünü Enver Gülşen’in üstleneceği ve Sinema Yazarı İhsan Kabil’in konuşmacı olarak katılacağı program 14 Şubat Cuma günü saat 19.00’da OSM’de gerçekleştirilecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “14 Şubat Cuma günü Sinema Yazarı İhsan Kabil’in katılacağı ‘Türk Sinemasının Ahvali’ isimli söyleşi programına tüm sanatseverler davetlidir” ifadelerine yer verildi.

