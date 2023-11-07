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ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ! YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ve YDS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

07.11.2023 21:19 | Son Güncelleme:
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ÖSYM 2024 sınav takvimine göre sınav ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 yılında yapılacak sınavlara ilişkin tarihleri duyurdu. Böylece 2024 yılında gerçekleşecek KPSS, DGS, YKS, MSÜ, YDS ve ALES gibi sınavların tarihleri de belli oldu. Peki, YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ve YDS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

KPSS, YKS ve DGS gibi sınav tarihlerine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. ÖSYM'nin merkezi olarak düzenlendiği sınavların 2024 yılında hangi tarihlerde yapılacağı yapılan duyuru ile belli oldu. İşte 2024 ÖSYM sınav takvimi ve detaylar...

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2024 yılında 8 Haziran ve 9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başvurular ise 1 Şubat'ta başlayacak ve 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Sonuçlar temmuz ayında açıklanacak.

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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumunlarından olan genel yetenek genel kültür testi ve eğitim bilimleri testi 14 Temmuz'da yapılacak. KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 20 Temmuz ve 21 Temmuz'da düzenlenecek. Sınav bavşvuruları 3 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 30 Haziran'da yapılacak. Başvurular 10 Mayıs günü başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek.

DGS ÖSYM

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 3 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Ocak 2024 tarihinde son bulacak.

Sınav başvurularını bu tarihler arasında gerçekleştiren adaylar 3 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan sınava katılabilecekler.

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ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/1 tarihi 21 Nisan 2024 olarak açıklandı.

ALES/2 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

ALES/3 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES/1 başvuru: 1 Mart 2024- 11 Mart 2024

ALES/2 başvuru: 03 Haziran 2024- 12 Haziran 2024

ALES/3 başvuru : 01 Ekim 2024- 09 Ekim 2024

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS'nin 2024 yılındaki ilk oturumu, 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

İkinci oturum olan YDS/2 3 Kasım’da yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 17-25 Eylül tarihleri arasında alınacak.

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