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ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır"

19.06.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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