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ÖSYM İl Sınav Koordinasyon Kurulu Üniversite de toplandı

KİLİS HABERLERİ  | 04.06.2020 16:04 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gerekli hazırlıkları ve planlamaları yapmak üzere ÖSYM İl Sınav Koordinasyon Kurulu, bir araya geldi.Toplantıya Üniversitemiz Rektörü ve ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof.

ÖSYM İl Sınav Koordinasyon Kurulu Üniversite de toplandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gerekli hazırlıkları ve planlamaları yapmak üzere ÖSYM İl Sınav Koordinasyon Kurulu, bir araya geldi.
Toplantıya Üniversitemiz Rektörü ve ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci, ÖSYM İl Sınav Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Erdinç Gülcü ve ÖSYM Koordinatörlüğünden Ali Ziya Yapıcıoğlu katıldı. Pandemiden dolayı maskeyle ve sosyal mesafe kuralına uygun şekildeki oturma düzeninin uygulandığı toplantıda, sınav öncesinde ve sınav süresince alınacak olan önlemler, öğrencilerin sınavlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde tamamlamaları konusunda yapılacak olan çalışmalar ele alındı.
COVID-19 sebebiyle adaylara maske ile el dezenfektanı verilmesi ve mümkün olduğunca sosyal mesafenin gözetilerek oturum düzeninin sağlanması da görüşülen konular arasında yer aldı.

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