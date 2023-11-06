ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 YAYIMLANDI! KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? İşte KPSS, YKS, DGS sınav ve başvuru tarihleri

YKS, KPSS, DGS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM 2024 sınav takvimine göre YKS oturumları 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Adaylar üç oturuma iki gün içerisinde girebilecek.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2024 yılında 8 Haziran ve 9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başvurular ise 1 Şubat'ta başlayacak ve 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Sonuçlar temmuz ayında açıklanacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumunlarından olan genel yetenek genel kültür testi ve eğitim bilimleri testi 14 Temmuz'da yapılacak. KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 20 Temmuz ve 21 Temmuz'da düzenlenecek. Sınav bavşvuruları 3 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

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DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 30 Haziran'da yapılacak. Başvurular 10 Mayıs günü başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek.





