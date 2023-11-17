ÖSYM VE MEB SINAV TAKVİMİ: Bu hafta sonu sınav var mı? 18-19 Kasım'da ne sınavı var?

Bu hafta sonu ne sınavı var, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilen üniversite, lise ya da özel kurumlar sınavlarına binlerce kişi katılım gösteriyor. Sınav tarihleri ÖSYM ve MEB sınav takvimi doğrultusunda belli oluyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var? İşte detaylar...

HAFTA SONU (18-19 KASIM 2023) NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Kasım Pazar günü sınav yapılacak.

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı - 2023-ALES/3

Tarih: 19.11.2023

Saat: -

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/3

19.11.2023

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/12 Farsça/İngilizce)

02.12.2023

Kaymakamlık

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2023-Kaymakamlık

03.12.2023 10:15

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2023-İSG/2

10.12.2023

YDUS

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-YDUS 2.Dönem

17.12.2023







