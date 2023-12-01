ÖSYM VE MEB SINAV TAKVİMİ: Bu hafta sonu sınav var mı? 2-3 Aralık'ta ne sınavı var?

Bu hafta sonu ne sınavı var, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilen üniversite, lise ya da özel kurumlar sınavlarına binlerce kişi katılım gösteriyor. Sınav tarihleri ÖSYM ve MEB sınav takvimi doğrultusunda belli oluyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var? İşte detaylar...

HAFTA SONU (2-3 ARALIK 2023) NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hem 2 Aralık Cumartesi günü hem de 3 Aralık Pazar günü sınav yapılacak.

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2023/12 Farsça/İngilizce)

Tarih: 02.12.2023

Saat: 13:45

Kaymakamlık

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı - 2023-Kaymakamlık

Tarih: 03.12.2023

Saat: 10:15

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/12 Farsça/İngilizce)

02.12.2023

Kaymakamlık

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2023-Kaymakamlık

03.12.2023 10:15

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2023-İSG/2

10.12.2023

YDUS

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-YDUS 2.Dönem

17.12.2023

Adalet Bakanlığı Sınavları

Adalet Bakanlığı, 2023-Adli Yargı, 2023-Adli Yargı-Avukat, 2023-İdari Yargı

23.12.2023 10:15

Adalet Bakanlığı Sınavları

Adalet Bakanlığı, 2023-Adli Yargı-Avukat, 2023-İdari Yargı

24.12.2023 10:15







