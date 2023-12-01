ÖSYM VE MEB SINAV TAKVİMİ: Bu hafta sonu sınav var mı? 2-3 Aralık'ta ne sınavı var?

Bu hafta sonu ne sınavı var, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilen üniversite, lise ya da özel kurumlar sınavlarına binlerce kişi katılım gösteriyor. Sınav tarihleri ÖSYM ve MEB sınav takvimi doğrultusunda belli oluyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var? İşte detaylar...
Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hem 2 Aralık Cumartesi günü hem de 3 Aralık Pazar günü sınav yapılacak.
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/12 Farsça/İngilizce)
Tarih: 02.12.2023
Saat: 13:45
Kaymakamlık
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı - 2023-Kaymakamlık
Tarih: 03.12.2023
Saat: 10:15
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/12 Farsça/İngilizce)
02.12.2023
Kaymakamlık
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2023-Kaymakamlık
03.12.2023 10:15
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2023-İSG/2
10.12.2023
YDUS
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-YDUS 2.Dönem
17.12.2023
Adalet Bakanlığı Sınavları
Adalet Bakanlığı, 2023-Adli Yargı, 2023-Adli Yargı-Avukat, 2023-İdari Yargı
23.12.2023 10:15
Adalet Bakanlığı Sınavları
Adalet Bakanlığı, 2023-Adli Yargı-Avukat, 2023-İdari Yargı
24.12.2023 10:15