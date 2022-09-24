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  4. ÖSYM'den "KPSS oturumunda poşeti açılmış soru kitapçığı" açıklaması:

ÖSYM'den "KPSS oturumunda poşeti açılmış soru kitapçığı" açıklaması:

24.09.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dijital saate entegre kamera kayıtlarıyla sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18 Eylül pazar günü yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür - Genel Yetenek oturumunda bir adaya verilen poşeti açılmış soru kitapçığına ilişkin, "Dijital saate entegre kamera kayıtlarıyla sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, pazar günkü KPSS Lisans Genel Kültür - Genel Yetenek oturumunda Şanlıurfa Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 630213024 numaralı salonda 2'nci sırada sınava giren adayın soru kitapçığının kendisine poşetsiz teslim edildiğini belirttiği aktarıldı.

Başkanlık tarafından yapılan inceleme sonucuna göre, sınav evrakı poşetinin salon başkanı tarafından saat 09.09'da sınav salonuna kapalı olarak getirildiği ifade edilen açıklamada, kapalı olan poşetin salon başkanı tarafından 09.39-09.41 saatleri arasında adayların huzurunda açıldığı belirtildi.

Soru kitapçıkları poşeti ile cevap kağıtları poşetinin saat 09.44'te salon başkanı tarafından sınav poşetinin içinden çıkarılarak adayların huzurunda masa üzerine konulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soru kitapçıkları poşetinin 09.58-09.59 saatleri arasında adayların huzurunda salon başkanı tarafından açıldığı, bu işlem esnasında adayların da gözlemlediği şekliyle soru kitapçıklarının en altında yer alan iki kitapçık poşetinin de tüm soru kitapçıklarının yer aldığı sınav evrakı poşeti ile birlikte hataen yırtılarak açıldığı, salon başkanı tarafından hataen yırtılarak açılan iki soru kitapçığından birinin, iddia sahibi adaya saat 10.00'da teslim edildiği anlaşılmıştır.

Bahse konu ifade ile ilgili yapılan bu tespitler ve değerlendirmeler ilgili adayla paylaşılmış ve dijital saate entegre kamera kayıtları izletilerek sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir."

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kamu personel seçme sınavı ölçme

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